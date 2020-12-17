17 декабря, 2020, 11:25

Украинская группа "Океан Эльзы" выпустил клип на новую песню "Тримай"

Видео появилось на Youtube-канале группы.

Автором музыки и слов выступил фронтмент Святослав Вакарчук.

По сюжету, невеста убегает от нелюбимого к своей первой любви Между влюбленными разворачивается страсть. Как дети, они убегают и ни о чем не думают.