Океан Эльзы выпустил клип на новую песню "Тримай"
17 декабря, 2020, 11:25
Украинская группа "Океан Эльзы" выпустил клип на новую песню "Тримай"
Видео появилось на Youtube-канале группы.
Автором музыки и слов выступил фронтмент Святослав Вакарчук.
По сюжету, невеста убегает от нелюбимого к своей первой любви Между влюбленными разворачивается страсть. Как дети, они убегают и ни о чем не думают.
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