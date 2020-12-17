 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОкеан Эльзы выпустил клип на новую песню "Тримай"

Океан Эльзы выпустил клип на новую песню "Тримай"

Украинская группа "Океан Эльзы" выпустил клип на новую песню "Тримай"

Видео появилось на Youtube-канале группы.

Автором музыки и слов выступил фронтмент Святослав Вакарчук.

По сюжету, невеста убегает от нелюбимого к своей первой любви Между влюбленными разворачивается страсть. Как дети, они убегают и ни о чем не думают.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать