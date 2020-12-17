Одна из сетей продажи бытовой техники и гаджетов начнет принимать документы с "Дии"

17 декабря, 2020, 10:27

Сеть продаже бытовой техники и гаджетов "Цитрус" начнет принимать цифровые документы с "Дии" с 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"С 2021 года за цифровыми документами в мобильном приложении Дия клиенты цитрусовые смогут оформлять кредиты и страхование, а также осуществлять возврат товара", - говорится в сообщении.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это первый опыт украинского ритейлера электронной техники в цифровизации документов.

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