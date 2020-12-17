Оценку Зеленского населением как "разочарование года" в ОПГ назвали следствием действий "вчерашних лидеров" и олигархов
17 декабря, 2020, 10:35
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, которые показывают, что президент Владимир Зеленский стал главным разочарованием украинцев в 2020 году
Об этом он сказал в комментарии НВ
"Появляются легендарные вчерашние "лидеры", олигархические медиа, которые не просто систематически - настойчиво рассказывают, что все "не так все очень плохо". Они умышленно формируют у общества чувство проигрыша, чувство безысходности. Загоняют его (общество) в состояние негатива и обреченности ", - заявил Подоляк.
По словам советника председателя ОП, из-за влияния "олигархических медиа" и оппонентов Зеленского общество становится равнодушным или на первый план выходят "откровенно деструктивные ребята, цель которых - немедленные перевыборы".
- Напомним, президента Владимира Зеленского 42% украинцев назвали "разочарованием 2020 года" .
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