Оценку Зеленского населением как "разочарование года" в ОПГ назвали следствием действий "вчерашних лидеров" и олигархов

17 декабря, 2020, 10:35

Об этом он сказал в комментарии НВ

"Появляются легендарные вчерашние "лидеры", олигархические медиа, которые не просто систематически - настойчиво рассказывают, что все "не так все очень плохо". Они умышленно формируют у общества чувство проигрыша, чувство безысходности. Загоняют его (общество) в состояние негатива и обреченности ", - заявил Подоляк.

По словам советника председателя ОП, из-за влияния "олигархических медиа" и оппонентов Зеленского общество становится равнодушным или на первый план выходят "откровенно деструктивные ребята, цель которых - немедленные перевыборы".