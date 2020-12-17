НБУ обнародовал график работы банков в праздники

17 декабря, 2020, 12:34

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы в период завершения года и зимних праздников

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения года.

Так, 30 декабря СЭП работать до 00:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы НБУ работать в обычном режиме.

31 декабря до 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банками, подчиненными одному юридическому лицу. Также будут осуществляться платежи от участников СЭП в НБУ и органов Государственной казначейской службы и наоборот. Валютный рынок Украины будет работать с украхуванням этих особенностей. Банковский день заканчивается в 13:00.

1 января банковский день начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

С 1 по 3 января банки самостоятельно принимают решение о дате начала работы в соответствии с собственными потребностями и потребностями клиентов. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

С 4 по 6 января банки работают в обычном режиме.

День работы банков Украины переносится с пятницы 8 января на субботу 16 января.

Отмечается, что в период с 31 декабря 2020 до 4 января 2021 включительно действует официальный курс гривни к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные НБУ 30 декабря.

С 1 по 3 января и с 7 по 10 января банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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