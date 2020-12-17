НАБУ проводит обыски в Минкульте

17 декабря, 2020, 16:00

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Министерстве культуры и информационной политики

Об этом говорится в заявлении МКИП .

Обыски проходят в Директорате культурного наследия и музеев.

Дело, в рамках которого идут обыски, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году.

"Тогда МКИП еще не было создано. Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства", - сообщили в министерстве