НАБУ проводит обыски в Минкульте
17 декабря, 2020, 16:00
Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Министерстве культуры и информационной политики
Об этом говорится в заявлении МКИП .
Обыски проходят в Директорате культурного наследия и музеев.
Дело, в рамках которого идут обыски, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году.
"Тогда МКИП еще не было создано. Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства", - сообщили в министерстве
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb