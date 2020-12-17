На Житомирщине авто полицейских столкнулось с грузовиком, двое патрульных пострадали

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Около 15 часов на 177-м километре автомобильной дороги М-06 (Киев - Чоп) вблизи населенного пункта Пулино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экипажа патрульной полиции и грузовика", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель грузового транспортного средства Renault Magnum внезапно выехал на разворот и не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции Toyota Prius.

В результате ДТП у одного полицейского диагностировали перелом запястья левой руки, вывих тазобедренного сустава, множественные ссадины, а у другого - ушиб грудной клетки и множественные ссадины.

Полицейских госпитализировали. На месте ДТП работают следователи.

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