На борьбу с COVID-19 в Киеве выделили 386 млн грн, - Кличко

17 декабря, 2020, 14:45

Киевская городская власть в 2020 году выделила около 386 млн грн на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время годового отчета 2020 года, передает Укринформ .

"В целом город выделил почти 386 млн грн на борьбу с коронавирусом, в частности на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, капитальный ремонт системы кислородной поставки", - подчеркнул он.

Кличко заметил, что на доплаты медикам столичные власти выделили в этом году почти 1 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год .

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