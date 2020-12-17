Молдова: Майя Санду осудила принятие бюджета и призвала к досрочным выборам в парламент, правительство мобилизовало силовиков

17 декабря, 2020, 11:44

Избранный президент Молдовы Майя Санду осудила принятые парламентом в спешке поздно вечером законопроекты о государственном бюджете и налогово-бюджетной-политике

По ее словам, "группа воров" просто поделила между собой государственные деньги, деньги людей, которые работают и платят налоги, сообщает NewsMaker .

"После того как они дискредитировали весь законодательный процесc, нарушив всякие нормы, коалиция ПСРМ-Шор решила полночь поделить между собой деньги", - возмутилась Санду, написав пост на своей странице в Facebook.

Она добавила, что госбюджет приняли с нарушением норм, не обращая внимания на нужды людей и всей страны - поддержку экономики, сектора здравоохранения, фермеров, пострадавших от засухи; людей, оставшихся без доходов из-за кризиса; семей с детьми.

"Закон утвердили без реальных источников финансирования бюджетного дефицита. Напротив, он защищает интересы воров и позволяет продолжать воровство и коррупционные схемы под прикрытием депутатов от ПСРМ и" Шор ", - подчеркнула избранный президент.

Она заявила о необходимости как можно скорее провести досрочные выборы, чтобы выгнать воров из парламента. "Их надо наказать. Ни один из них не пойдет", - подытожила Санду.

В то же время, действующее правительство, подконтрольное действующему пророссийскому президенту Игорю Додону, мобилизовало все полицейские силы в столице и привлек десятки силовиков из других районов страны, сообщает журналист Богдан Скклиев.