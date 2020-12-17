 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМолдова: Майя Санду осудила принятие бюджета и призвала к досрочным выборам в парламент, правительство мобилизовало силовиков

Молдова: Майя Санду осудила принятие бюджета и призвала к досрочным выборам в парламент, правительство мобилизовало силовиков


фото: newsmaker
Избранный президент Молдовы Майя Санду осудила принятые парламентом в спешке поздно вечером законопроекты о государственном бюджете и налогово-бюджетной-политике

По ее словам, "группа воров" просто поделила между собой государственные деньги, деньги людей, которые работают и платят налоги, сообщает NewsMaker .

"После того как они дискредитировали весь законодательный процесc, нарушив всякие нормы, коалиция ПСРМ-Шор решила полночь поделить между собой деньги", - возмутилась Санду, написав пост на своей странице в Facebook.

Она добавила, что госбюджет приняли с нарушением норм, не обращая внимания на нужды людей и всей страны - поддержку экономики, сектора здравоохранения, фермеров, пострадавших от засухи; людей, оставшихся без доходов из-за кризиса; семей с детьми.

"Закон утвердили без реальных источников финансирования бюджетного дефицита. Напротив, он защищает интересы воров и позволяет продолжать воровство и коррупционные схемы под прикрытием депутатов от ПСРМ и" Шор ", - подчеркнула избранный президент.

Она заявила о необходимости как можно скорее провести досрочные выборы, чтобы выгнать воров из парламента. "Их надо наказать. Ни один из них не пойдет", - подытожила Санду.

В то же время, действующее правительство, подконтрольное действующему пророссийскому президенту Игорю Додону, мобилизовало все полицейские силы в столице и привлек десятки силовиков из других районов страны, сообщает журналист Богдан Скклиев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать