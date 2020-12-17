Лауреатом Премии Шевелева 2020 года стал Тарас Лютый

17 декабря, 2020, 20:39

Премию имени Юрия Шевелева в этом году получил украинский философ и эссеист Тарас Лютый за книгу "Культура приманок и сопротивления". Имя победителя традиционно объявили во время торжественной церемонии 17 декабря - в день рождения языковеда, историка украинской литературы, эссеиста Юрия Шевелева

В список финалистов 2020 вошли Тарас Лютый ( "Культура приманок и сопротивления", "Темпора"), Василий Махно ( "Вдоль океана на велосипеде " , Yakaboo Publishing) и Павел Швед ( "С чего нам разрешено смеяться? " , "Комубук" ).

Тарас Лютый - доктор философских наук, писатель, колумнист и музыкант. Профессор кафедры философии и религиоведения НаУКМА. Старший научный сотрудник отдела философской антропологии Института философии имени Григория Сковороды. Автор научных монографий "Нигилизм: анатомия Ничто" (2002), "Идеология: матрица иллюзий, дискурсов и власти" (2016), поэтического сборника "Элегии" (2010), сборники стихов и рассказов "Паладины эха" (2019), сборники малой прозы "Ульи сновидений" (2007), а также сборников эссе "Корабль безумцев" (2017) и "Культура приманок и сопротивления" (2020).

"Платон считал, что быть философом может только бесстрашный человек, - сказала, представляя книгу Тараса Лютого, лауреат Премии имени Юрия Шевелева 2019 года, искусствовед Диана Клочко. - Как автор "Культуры приманок и сопротивления" Тарас полностью соответствует этой древней характеристике. В том числе и потому, что описывает и анализирует вещи малоприятные, но с таким уровнем покоя, который метаморфозы множества (не) приятностей ХIХ и ХХ веков делает не более упражнением для внимательного разглядывания и рассуждения. А потому и интонация, с которой он компонирует выводы и вопросы на более пятистах страницах, также становится для читателей чем-то вроде образца, ведь, как и философы прошлых времен, наш автор - еще и учитель. И в метафорическом смысле тоже ".

Во время церемонии лауреата наградили статуэткой Бронзового Ангела, изготовленной скульпторшей Светланой Карунской, а также денежной премией и дипломом лауреата. Номинанты получили дипломы финалистов и подборку книг от издательства "Дух и Литера".

В этом году в рамках Премии имени Юрия Шевелева также были вручены две специальные награды. Писательница Оксана Забужко с книгой выбранной эссеистики "Планета Полынь" ( "Амбар") получила Специальную награду Капитула за вклад в развитие украинского эссеистики и продвижение наследия Юрия Шевелева.

"Эссеистика в Украине получила легитимность как жанр благодаря Премии имени Юрия Шевелева. А это во многом признак зрелости нашей культуры. Эссеистика является жанром майевтическим, это жанр-рождение мысли, жанр-провоцирование мысли в постоянном симпозиони, которым является каждый эссе текст. Лучшего памятника Юрию Владимировичу в день его рождения, чем этот диалог мыслей, думаю, он и сам не пожелал бы. С чем я и поздравляю всех, кто считает себя причастными к созданию нашего единого смыслового поля культурной нации ", - рассказала во время церемонии Оксана Забужко.

"Оксана Забужко давно является классиком. Она обладает уникальным даром сочетание художественного и концептуального. Если действительно правильным является диагноз, что украинской культуре не хватает концептуальных романов и стилистически совершенных философских трактатов, то Оксана в нашей литературе является исключением из правил ", - отметил во время представления обладательницы Специальной награды Капитула философ, лауреат Премии имени Юрия Шевелева 2018 Владимир Ермоленко .

Также во время церемонии впервые была вручена Специальная награда UA: Радио Культура, обладателем которой стал писатель Василий Махно. Его сборник эссе "Вдоль океана на велосипеде" (Yakaboo Publishing) прозвучит в аудиоформате в эфире Радио.

"Поскольку Радио Культура очень важно развивать радиоесеистику, для нас неоценимым является возможность приобщиться к Премии Шевелева, которая развивает контекст современной украинской эссеистики. Выбирать лауреата спец награды было сложно, потому что мы старались учесть и литературные качества текста, и его пригодность для чтения вслух. Глава нашего жюри, продюсер программы "Аудиокнига" Светлана Свиридко-Серова говорит, что тексты Василия Махно очень "радийными", в частности она отмечает яркие визуальные образы, которыми могут путешествовать, представляя их, читатели и слушатели ", - обосновала выбор обладателя Специальной награды UA: Радио Культура его продюсер Ирина Славинская.

Напомним, что в этом году в длинный список номинантов на получение Премии имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую книгу эссеистики попало 10 книг.

Их оценивала Капитула, в состав которой вошли: Андрей Курков - писатель, президент Украинского ПЕН, глава Капитула; Владимир Ермоленко - писатель, философ, журналист, лауреат Премии за 2018; Оля Гнатюк - украиновед, переводчица, вице-президентка Украинского ПЕН; Тамара Гундорова - литературовед, член-корреспондент НАНУ (Институт литературы) Диана Клочко - искусствовед, лауреат Премии 2019 год; Олег Коцюба - литературовед, руководитель издательской программы Украинского научного института Гарвардского университета; Андрей Любка - писатель, лауреат Премии 2017; Александр Саврук - директор Киево-Могилянской Бизнес-Школы; Элеонора Соловей - литературовед; Татьяна Терен - журналистка, вицепрезидент Украинской ПЕН; Леонид Финберг - главный редактор издательства "Дух и Литера".

Напомним, что Премия имени Юрия Шевелева была основана в 2013 году. Она присуждается раз в год украинскому автору за художественную и научную эссеистику, опубликованную в течение последнего года. Награда отмечает вклад в неотъемлемые для этого жанра ценности: независимость мысли и изящество стиля.

Лауреатами Премии прошлых лет стали Тарас Прохасько ( "Одной и той же"), Андрей Портнов ( "Истории домашнего потребления"), Константин Москалец ( "Сполохи"), Александр Бойченко ( "Больше / меньше"), Вахтанг Кебуладзе ( "Ячейки судьбы "), Андрей Любка ("Саудаде "), Владимир Ермоленко ("Текущие идеологии "), Диана Клочко (" 65 украинских шедевров. Признанные и неявные").

Учредители Премии: Украинский ПЭН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа, Издательство "Дух и Литера", Центр иудаики, Украинский научный институт Гарвардского университета.

Генеральный медиапартнер церемонии награждения - телеканал "Эспрессо".