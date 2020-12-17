Латвия усиливает карантин на Рождество

17 декабря, 2020, 17:42

Правительство Латвии приняло решение усилить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Мероприятия будут действовать с 21 декабря по 11 января

Об этом сообщает Delfi .

Так, с понедельника в Латвии прекращается работа всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Остаются работать музеи, в библиотеках можно будет брать книги домой.

Вместе с этим решено продлить на неделю - до 8 января - каникулы учеников 1-6 классов.

Кроме этого, будет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе. Фитнес-центры будут закрыты.

Парикмахерские, салоны красоты также будут закрыты до 11 января.

В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства.

Напомним, с 28 декабря общенациональный карантин вводит также Польша.

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