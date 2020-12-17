Китай доставил на Землю грунт с Луны
17 декабря, 2020, 09:54
Аппарат китайской космической станции приземлился на севере Китая с образцами грунта с Луны
Об этом сообщает ВВС Украина .
В конце ноября аппарат отправился на Луну, где 1 декабря совершил посадку.
Он пробурил грунт на 2 метра и вытащил образцы породы, а также собрал почву с поверхности.
Система использовала специальные приборы - совок и сверло, чтобы выкопать образцы.
Зистикувавшись на лунной орбите с модулем, он передал контейнер с образцами грунта к кораблю, который возвращался на Землю.
Китай стал третьей страной после России и США, которая сумела привезти лунный грунт на Землю.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb