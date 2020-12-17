Китай доставил на Землю грунт с Луны

17 декабря, 2020, 09:54

Аппарат китайской космической станции приземлился на севере Китая с образцами грунта с Луны

Об этом сообщает ВВС Украина .

В конце ноября аппарат отправился на Луну, где 1 декабря совершил посадку.

Он пробурил грунт на 2 метра и вытащил образцы породы, а также собрал почву с поверхности.

Система использовала специальные приборы - совок и сверло, чтобы выкопать образцы. Зистикувавшись на лунной орбите с модулем, он передал контейнер с образцами грунта к кораблю, который возвращался на Землю.