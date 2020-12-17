Курс валют: гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару

17 декабря, 2020, 09:28

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 декабря 2020 года на отметке 27,73 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 16 декабря курс составлял 28,75 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 17 декабря установлен на уровне 33,80 грн / евро. По состоянию на 16 декабря курс составлял 33,69 грн / евро.

На наличном рынке 17 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,90, продают - по 28,05 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 25 до 28,38 грн / $, продажи - в пределах 26-28,80 грн / $.

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