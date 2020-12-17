Кулеба: впервые состоится встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Турции в формате 2 на 2

17 декабря, 2020, 18:13

18 декабря Украина и Турция впервые проведут совместную встречу в формате министров иностранных дел и обороны

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видеообращении по результатам первого дня конференции украинских послов, передает Еспресо.TV.

Кулеба отметил, что во время конференции послов, проходящей на этой неделе, состоится первое заседание нового формата взаимодействия Украины и Турции, который называется "квадрига", то есть по 2 министра с каждой стороны.

Министр пояснил, что в таком формате высокие представители обсуждают в комплексе вопросы безопасности и дипломатические аспекты проблем региона и мира.

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"Не только о политике, не только о безопасности, а комплексно - в политико-сфере безопасности аспекте. И это придает эффективности подобному взаимодействию", - добавил он.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обратится к украинским послам в ходе своего визита.