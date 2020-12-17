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Espreso.tvЭкономикаКомпания Ferrexpo за 9 месяцев 2020 года уплатила более 2,45 млрд. гривен налогов и сборов

Компания Ferrexpo за 9 месяцев 2020 года уплатила более 2,45 млрд. гривен налогов и сборов

Предприятия Компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-сентября месяцев 2020 года перечислили более 2,45 млрд. грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что более, чем за аналогичный период 2019 года

Согласно структуры платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo PoltavaMining, FPM, входящий в Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1923,0 млн. грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo) – более 508,5 млн. грн, Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Ferrexpo) – более 13,5 млн. грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 221,8 млн. грн, в областной – более 228,4 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 1206,2 млн. грн (13%, 14% и 73% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 266,3 млн. грн. 

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 57,8 млн. грн, в областной – более 73,0 млн. грн, в государственный – более 326,0 млн. грн (13%, 16% и 71% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 51,7 млн. грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 6,1 млн. грн, в областной – более 0,8 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 3,3 млн. грн (60%, 8% и 32% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 3,3 млн. грн.

За 9 месяцев 2020 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 955,3 млн. грн, экологический налог – более 88,7 млн. грн, налог на землю – более 42,7 млн. грн., подоходный налог – более 232,5 млн. грн, другие налоги и сборы – более 51,7 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 285,5 млн. грн.

 Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 26,5 млн. грн, НДФЛ – более 46,7 млн. грн, налог на прибыль – более 94,7 млн. грн, другие налоги и сборы – более 94,5 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 194,5 млн. грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог – более 3,7 млн. грн. и НДФЛ – более 3,6 млн. грн. 

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

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