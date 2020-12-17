Командир роты Нацгвардии требовал от солдата 5 тыс. грн за предоставление выходных

17 декабря, 2020, 21:15

Сообщено о подозрении в получении взятки командиром роты одной из воинских частей Национальной гвардии

Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона.

По данным следствия, указанное должностное лицо за предоставление выходных дней подчиненному военном (из расчета 1 сутки выходного равны 500 грн) получил от него взятку в сумме 5000 гривен.

Во время совершения преступления командира задержали правоохранители. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следственные Территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе.