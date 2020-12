Гололед и ухудшение видимости из-за туманов: синоптик Наталья Диденко о погоде 18 декабря

17 декабря, 2020, 19:31

В Украине 18 декабря осадков не ожидается, однако будут туманы и возможен гололед

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Пятница в Украине также без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров", - отметила синоптик.

Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от -2 ° C до + 3 ° C.

В южной части и на Западе Украины будет теплее, + 2 ° C ... + 6 ° C.

"Самой свежей ожидается погода на северо-востоке - Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина", - сообщила Наталья Диденко.

Максимальная температура воздуха не превысит там 0 ° C ... -3 ° C, где подморозит - окрепнет гололед.

В Киеве 18-го декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый.

Температура воздуха ближайшей ночью около 0 ° C, завтра днем -1 ° C ... + 3 ° C.

По ее словам, на Николая, 19 декабря, погода в Украине существенно не изменится.

