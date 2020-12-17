ГФС разоблачила сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты налогов

17 декабря, 2020, 16:34

Государственная фискальная служба разоблачила сеть магазинов электроники и бытовой техники в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, налоговики разоблачили незаконную схему по продаже бытовой техники и электроники.

Отмечается, что все сделки происходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета, что привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

По информации пресс-службы, во время обысков офисов и складских помещений правоохранители изъяли документы, черновые записи, а также товар, ориентировочная стоимость которого составляет около 173 млн грн.

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