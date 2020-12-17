ГФС разоблачила сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты налогов
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГФС.
Согласно сообщению, налоговики разоблачили незаконную схему по продаже бытовой техники и электроники.
Отмечается, что все сделки происходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета, что привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.
По информации пресс-службы, во время обысков офисов и складских помещений правоохранители изъяли документы, черновые записи, а также товар, ориентировочная стоимость которого составляет около 173 млн грн.
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