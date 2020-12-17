Германия предоставит Украине почти 215 млн евро кредита на инфраструктурные и социальные проекты

17 декабря, 2020, 13:45

Украина и Германия заключили рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, которым предусмотрено предоставление 214,6 млн евро кредита на инфраструктурные и социальные проекты

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, Украина и Федеративная Республика Германия заключили рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве.

"Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214, 6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов", - говорится в сообщении.

В частности, предусматривается финансирование проектов в сфере энергетики, касающихся модернизации подстанций и интеграции украинской энергетической системы в европейскую объединенной энергосистемы) поддержки малого и среднего предпринимательства; осуществления энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях; реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

Кроме того, соглашение предусматривает предоставление в 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине.

По словам министра финансов Сергея Марченко, подписанное соглашение создаст правовые предпосылки для ускоренной подготовки проектов и перехода к их внедрению.

Напомним, 3 декабря Германия выделила Украине 70 млн евро на энергоэффективность.

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