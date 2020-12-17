Генассамблея ООН одобрила обновленную украинскую резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму

17 декабря, 2020, 08:52

Генеральная ассамблея ООН одобрила новую версию резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина"

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Благодарен всем партнерам за их решительную поддержку усиленной в этом году резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму. Очередное доказательство глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки России аннексировать Крым", - написал он.

Резолюция констатирует:

нелегитимности оккупационных органов и должностных лиц РФ в Крыму;

невыполнение Россией обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права;

использование РФ пандемии коронавируса для ввода неоправданных ограничений на полуострове;

подрывную деятельность РФ, истощает природные ресурсы оккупированного Крыма;

блокирования Россией доступа жителей Крыма в украинской системы образования и нарушение религиозных прав;

препятствование возможности сохранения национальной идентичности граждан

Grateful to all partners for their strong support of this year's enhanced UNGA resolution on human rights in Crimea. Yet another proof of global solidarity with Ukraine in non-recognition of Russia's attempted annexation of Crimea 1/2 - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2020