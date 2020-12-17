 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоГенассамблея ООН одобрила обновленную украинскую резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму

Генассамблея ООН одобрила обновленную украинскую резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму


фото: 5 канал
Генеральная ассамблея ООН одобрила новую версию резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина"

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Благодарен всем партнерам за их решительную поддержку усиленной в этом году резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму. Очередное доказательство глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки России аннексировать Крым", - написал он.

Резолюция констатирует:

  • нелегитимности оккупационных органов и должностных лиц РФ в Крыму;
  • невыполнение Россией обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права;
  • использование РФ пандемии коронавируса для ввода неоправданных ограничений на полуострове;
  • подрывную деятельность РФ, истощает природные ресурсы оккупированного Крыма;
  • блокирования Россией доступа жителей Крыма в украинской системы образования и нарушение религиозных прав;
  • препятствование возможности сохранения национальной идентичности граждан

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать