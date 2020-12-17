Форвард сборной Украины Яремчук забил во втором подряд матче в Бельгии

17 декабря, 2020, 08:21

Украинец Роман Яремчук забил за "Гент" во втором подряд матче чемпионата Бельгии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Яремчук забил в ворота "Васланд-Беверена" на 53-й минуте матча 18-го тура чемпионата Бельгии. Гол украинца помог "Генту" победить 3: 0.

В предыдущем туре мяч нападающего помог его команде одолеть "Стандард" - 2: 1.

В общем 25-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, 16 декабря лиссабонский "Спортинг" опроверг, что интересуется украинским футболистом Романом Яремчуком.

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