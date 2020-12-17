17 декабря, 2020, 21:43

В 23.00 Эспрессо покажет ADAMI MEDIA PRIZE 2020 - церемонию вручения престижной награды для журналистов из стран Восточной Европы

Телеканал ЭСПРЕССО выступил партнером показа вручения премии ADAMI. Это ежегодная награда за лучшие материалы журналистов из стран Восточной Европы. Работы номинантов отбираются специальным жюри из Европейского медиа союза (EBU).

Трансляция мероприятия на ЭСПРЕССО состоится сегодня в 23.00 в формате телемоста между Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном и странами Европейского Союза. Нашу страну будет представлять Татьяна Литвинова, ведущая новостей на ЭСПРЕССО.

В этом году за премию боролись более 300 телевизионных работ. Украинские журналисты в финал вышли с двумя проектами: "Страной песен" от НСТУ (продюсер Стас Медведев) и документальным фильмом "Борщ. Секретный игридиент "(Film.ua Group, креативный продюсер Наталья Якимович)

Трансляция в прямом эфире для зрителей со всего мира состоится веб-сайте ADAMI, а также на канале YouTube ADAMI Media Prize.

Почетным гостем церемонии награждения станет посол Европейского Союза в Грузии Карл Харцель. Церемония будет включать специальное музыкальное выступление Карла Хартцелла вместе с победительницей конкурса "Голос Германии", грузинской певицей Натией Тодуа.

Ведущими церемонии награждения ADAMI Media Prize 2020 станут - Елена Каландадзе (GPB), Дойна Стимповски (TRM) и Татьяна Литвинова (Espreso TV), что объявят номинированные работы и награды в следующих категориях: TV Информационные программы / Документальные TV Новостные программы / Краткий нон-фикшн, TV Развлекательные проекты (художественные фильмы), Веб-видео и Молодой ADAMI.

Премия ADAMI Media Prize - самая значимая награда для тележурналистов, кинематографистов и продюсеров онлайн-медиа из шести стран Восточного партнерства ЕС в сфере культурного многообразия, этнической и национальной толерантности.

Жюри, состоящее из известных международных специалистов в сфере медиа, собрались оффлайн и онлайн с целью определить лучших на премию, стипендию и особых отличий. Церемония награждения в этом году проходит при поддержке Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы.