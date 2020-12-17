ЕС продлил антироссийские экономические санкции против РФ на 6 месяцев

17 декабря, 2020, 14:37

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России в 31 июля 2021 года из-за дестабилизации ситуации в Украине

Об этом сообщает пресс-служба органа .

"Сегодня Рада приняла решение продолжить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики", - говорится в сообщении.

Антироссийские экономические санкции ЕС в связи с оккупацией Крыма впервые были введены 31 июля 2014. С тех пор они постоянно продолжались.