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Espreso.tvОбществоЕС продлил антироссийские экономические санкции против РФ на 6 месяцев

ЕС продлил антироссийские экономические санкции против РФ на 6 месяцев


фото: epa
Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России в 31 июля 2021 года из-за дестабилизации ситуации в Украине

Об этом сообщает пресс-служба органа .

"Сегодня Рада приняла решение продолжить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики", - говорится в сообщении.

Антироссийские экономические санкции ЕС в связи с оккупацией Крыма впервые были введены 31 июля 2014. С тех пор они постоянно продолжались.

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