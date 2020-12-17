Эксперты ВОЗ оценят способность украинских тюрем противостоять вспышкам инфекционных болезней

17 декабря, 2020, 10:46

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценят способность медицинских учреждений украинской пенитенциарной системы противостоять вспышкам инфекционных болезней

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).

"Эксперты Европейского бюро ВОЗ проведут оценку способности учреждений пенитенциарной системы Украины противостоять вспышкам болезней - инфекционного и неинфекционного происхождения", - говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, ВОЗ имеет значительный опыт в разработке и внедрении программ по совершенствованию медицинской помощи людям, находящимся в учреждениях пенитенциарной системы.

"Полный путь подобной оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия, Украина - на очереди. И это очень позитивная новость", - цитирует пресс служба слова Ляшко.

Он добавил, что в Украине уже создана платформа для взаимодействия между Минздравом, Министерством юстиции, Национальной службой здравоохранения и другими партнерами по координации гражданской и пенитенциарной медицины.

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