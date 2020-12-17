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Espreso.tvСпортЭкс-тренер львовских "Карпат" умер от коронавируса

Экс-тренер львовских "Карпат" умер от коронавируса

Бывший главный тренер львовских "Карпат" Валентин Ходукин скончался на 82-м году жизни после заболевания COVID-19

Об этом сообщил журналист Юрий Назаркевич в facebook.

"Вчера, 16 декабря, на 82-м году жизни не стало одного из самых известных львовских и украинских специалистов футбола, бывшего главного тренера" Карпат "Валентина Михайловича Ходукина. Последние несколько месяцев боролся за жизнь, приходя от коронавируса", - написал Назаркевич.

Валентин Ходукин был ассистентом тренера "Карпат" в 1992 - 1996 годах, а в 2002 и 2004 году работал главным тренером львовского клуба. В высшем украинском дивизионе также тренировал "Кривбасс" из Кривого Рога. Возглавлял бакинский "Интер", который привел к победе в чемпионате Азербайджана.

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