Египет ужесточил правила въезда для иностранных туристов
Об этом сообщили в посольстве Украины в Египте.
"Все без исключения граждане в возрасте от шести лет, пересекающих египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия", - говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что сертификат ПЦР-теста должен соответствовать следующим требованиям:
- должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;
- должен быть выдан официальным лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и / или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
- не имеет содержать никаких исправлений, пидтирань или поправок;
- должна содержать информацию о проведенном вид теста;
- должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
- должен быть выдан на английском языке;
- должна содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;
- не принимаются сертификаты заполненные от руки.
По данным посольства, если у компетентных органов Египта возникнут сомнения в достоверности ПЦР-теста, то иностранцев могут обязать пройти повторный тест по прилету. В случае положительного результата, туристов будет изолированно в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля.
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