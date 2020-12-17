Египет ужесточил правила въезда для иностранных туристов

17 декабря, 2020, 10:39

Власти Египта с декабря усилили контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на коронавирус, которые туристы должны предъявить при пересечении границы

Об этом сообщили в посольстве Украины в Египте.

"Все без исключения граждане в возрасте от шести лет, пересекающих египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что сертификат ПЦР-теста должен соответствовать следующим требованиям:

должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;

должен быть выдан официальным лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и / или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;

не имеет содержать никаких исправлений, пидтирань или поправок;

должна содержать информацию о проведенном вид теста;

должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;

должен быть выдан на английском языке;

должна содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;

не принимаются сертификаты заполненные от руки.

По данным посольства, если у компетентных органов Египта возникнут сомнения в достоверности ПЦР-теста, то иностранцев могут обязать пройти повторный тест по прилету. В случае положительного результата, туристов будет изолированно в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля.

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