Деркач зарегистрировал проект постановления об увольнении главы Минфина Марченко
17 декабря, 2020, 20:29
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов
Об этом говорится насайте парламента.
В Раде зарегистрировали проект постановления №4513 об увольнении Сергея Марченко.
Так, инициатором проекта выступил позафракционный нардеп Андрей Деркач. Сейчас текст проекта постановления на сайте отсутствует.
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