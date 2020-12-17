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Деркач зарегистрировал проект постановления об увольнении главы Минфина Марченко

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов

Об этом говорится насайте парламента.

В Раде зарегистрировали проект постановления №4513 об увольнении Сергея Марченко.

Так, инициатором проекта выступил позафракционный нардеп Андрей Деркач. Сейчас текст проекта постановления на сайте отсутствует.

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