Деркач зарегистрировал проект постановления об увольнении главы Минфина Марченко

17 декабря, 2020, 20:29

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов

Об этом говорится насайте парламента.

В Раде зарегистрировали проект постановления №4513 об увольнении Сергея Марченко.

Так, инициатором проекта выступил позафракционный нардеп Андрей Деркач. Сейчас текст проекта постановления на сайте отсутствует.

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