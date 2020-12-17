Боженька не фраер: Президент "Ингула" отреагировал на техническое поражение от "Шахтера"

17 декабря, 2020, 14:40

Президент "Ингула" Александр Поворознюк заявил, что его клубу незаслуженно засчитали техническое поражение в матче чемпионата Украины против "Шахтера"

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .

По его словам, решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о техническом поражении было спланировано уже заранее.

"Еще тогда было понятно, что" Шахтер "не собирается играть в Кропивницком. Многие вопросы, почему еще в восемь вечера за день до матча нам сказали, что" Шахтер "играть не будет. Очень много вопросов. Зачем таким способом" Шахтер "идет к чемпионству Да он его не завоюет. Боженька не фраер, он все видит, все расставит по своим местам ", - сказал Поворознюк.

Матч 13-го тура УПЛ между "Ингула" и "Шахтером" должен был состояться 13 декабря, но делегат УАФ отменил игру из-за неготовности поля в Кропивницкому, на котором не был включен подогрев.

Напомним, 17 декабря Украинская ассоциация футбола присудила "Ингульцу" техническое поражение в матче чемпионата Украины с "Шахтером".

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