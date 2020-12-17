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Espreso.tvОбществоБайден публично вакцинируется от COVID-19 на следующей неделе, - CNN

Байден публично вакцинируется от COVID-19 на следующей неделе, - CNN

Новоизбранный президент США Джозеф Байден сделает прививки от COVID-19 на следующей неделе

Об этом сообщает C NN .

"Я не хочу опережать время, но хочу убедиться, что мы продемонстрируем народу - это безопасно. Когда я это сделаю, я сделаю это публично", - сказал Байден.

Источники сообщают, что Байден, скорее всего, провакцинуеться на следующей неделе.

Задержка вызвана логистикой проведения прививки в общественных местах.

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