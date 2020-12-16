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Зеленский просит Раду допустить в Украину иностранных военных на учения в 2021 году


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду одобрить законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях

Соответствующийзаконопроект №4499 он зарегистрировал на сайте ВР.

16 декабря Зеленский зарегистрировал законопроект "Об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях".

Как известно, проект закона разработан Минобороны и согласован с МИДом, Минэкономики, Минфином, МВД, Мининфраструктуры, Минюстом и СБУ.

Так, на военные учения в 2021 году планируют потратить более 38,5 млн грн, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.

Документ в настоящее время на рассмотрении руководства Рады и профильного комитета.

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