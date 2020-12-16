За первую неделю вакцинации в Великобритании сделали почти 140 тыс. прививок

16 декабря, 2020, 16:02

За первую неделю кампании по вакцинации от COVID-19 в Великобритании прививки получили более 137 тыс. человек

Об этом сообщил британский министр по контролю программы вакцинации от COVID-19 Надхим Захави.

"Действительно хорошее начало прививочной программы. Прошло семь дней, и у нас 108 000 человек получили вакцину в Англии, 7897 - в Уэльсе, 4000 - в Северной Ирландии, 18 000 - в Шотландии. Всего - 137 897", - написал он в своем Twitter.

Захави добавил, что число вакцинированных будет расти. Вакцины доставляют во все регионы страны и расширяют сети больниц, где делают прививки.

8 декабря в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Прививки делают вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

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