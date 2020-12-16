За неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 180 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 183 тыс. 375 человек, из них 40,6% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 482,6 на 100 тыс. населения, что на уровне эпидемического порога, рассчитанного для Украины", - говорится в сообщении.

За неделю от гриппа вакцинированы 14 тыс. 780 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 150 тыс. 615 человек.

По данным Минздрава, с начала сезона по Украине интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,1% больше аналогичного периода прошлого сезона.

Напомним, что в Украине повторное инфицирование COVID-19 обнаружено у более чем 2 тыс. человек.

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