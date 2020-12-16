Вызовы "скорой" разделят на четыре категории в зависимости от состояния пациента

16 декабря, 2020, 15:06

Кабинет министров поддержал введение дополнительных критериев вызова "Скорой помощи" в зависимости от состояния пациента

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращение к скорой будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что это позволит снизить уровень смертности, поскольку будет устанавливаться приоритет для пациентов с критическим состоянием. Норматив прибытия медбригад к таким больным составит 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

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