Вызовы "скорой" разделят на четыре категории в зависимости от состояния пациента
16 декабря, 2020, 15:06
Кабинет министров поддержал введение дополнительных критериев вызова "Скорой помощи" в зависимости от состояния пациента
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращение к скорой будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что это позволит снизить уровень смертности, поскольку будет устанавливаться приоритет для пациентов с критическим состоянием. Норматив прибытия медбригад к таким больным составит 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.
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