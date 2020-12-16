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Espreso.tvЭкономикаВыплаты 8 тыс. грн "карантинной" помощи начнутся с 21 декабря, - Петрашко

Выплаты 8 тыс. грн "карантинной" помощи начнутся с 21 декабря, - Петрашко


фото: finclub
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, предприниматели и наемные работники, оформившие заявление на получение 8 тыс. грн до 21 декабря, смогут получить выплаты до конца года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Относительно 8000 гривен подача документов до 31 декабря, есть еще время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21 - уже в новом году ", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

По его словам, выплаты смогут получить предприниматели, основной вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень .

Программа "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" не привязана к списку и реализуется через региональные Центры занятости.

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