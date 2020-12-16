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Вице-президент США публично сделает прививку от коронавируса в пятницу, - CNN

Вице-президент США Майк Пенс сделает прививку от коронавируса в пятницу, 18 декабря

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Планируется, что Пенс получит вакцину публично, перед камерами.

Телеканал уточняет, что пока неизвестно, будет ли вакцинироваться президент США Дональд Трамп.

14 декабря в США сделали первую прививку от коронавируса. Считается, что первой вакцину получила медсестра из Нью-Йорка по имени Сандра.

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