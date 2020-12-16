ВОЗ предупреждает о риске новых вспышек коронавируса после Нового года

16 декабря, 2020, 17:01

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения предупреждает о потенциальной вспышке коронавируса в начале 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба регионального бюро ВОЗ.

"Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшей вспышки коронавируса в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет сотрудничать, чтобы предотвратить ее", - говорится в сообщении.

В Организации призывают по возможности собираться в группы на открытом воздухе. Если это неосуществимо и люди находятся в здании, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить помещение.

"Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться неудобным, но это в значительной мере способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", - говорится в сообщении.

Для тех, кому придется путешествовать, в Бюро советуют избегать любого вида транспорта, который может быть переполнен.

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