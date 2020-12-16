Во Львове на 5 минут включили сирены. Горсовет объяснил почему

16 декабря, 2020, 15:42

16 декабря с 14:50 до 14:55 во Львове проверяли готовность автоматизированной системы централизованного оповещения

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Об учебном включении системы оповещения горсовет предупредил утром.

"Сегодня с 14:50 до 14:55 во Львове будут проверять готовность автоматизированной системы централизованного оповещения. Оповещение учебное, поэтому практические мероприятия отрабатывать не будут. Жителей просят сохранять спокойствие. Также для определения уровня и качества озвучивания будет проводиться электронный опрос жителей", - говорится в предупреждении горсовета, обнародованном утром, 16 декабря.

Горсовет обратил особое внимание на обучающий характер оповещения. Звук сирен раздавался из мобильных и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС отметили, что звучание электрических сирен означает сигнал гражданской защиты "Внимание всем".

"Услышав его, необходимо включить громкоговорители проводного радиовещания, настроить эфирные радиоприемники в ФМ-диапазоне ("UA: Украинский радио" 103,3 МГц), а телевизионные приемники переключить на эфирные каналы цифрового телевидения ("UA Львов" и "1-й западный") и прослушать сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации", - пояснили в горсовете.

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