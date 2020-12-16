Власть закрывает "дыры", когда требуется "системный ремонт" государства, - Юрчишин

16 декабря, 2020, 20:37

Действующая власть не имеет четкого подхода к управлению государством. Вместо того чтобы проводить последовательную политику выхода страны из кризиса, мы имеем управленческий хаос

Такое мнение высказал народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV.

"Дерибан, управленческий хаос и политический кризис. Если коротко охарактеризовать почти 2 года работы действующей власти, то по-другому и не назовешь. Они закрывают "дыры", когда требуется "системный ремонт" государства. Такой подход касается целой страны. Даже с ФЛП не смогли найти компромисса. С ними нет коммуникации и для них не могут найти качественного решения, кроме как проголосовать за отложение на год, отложение. И так повсюду", - заявил Юрчишин.



Юрчишин уверен, что у власти не было и нет плана развития страны.



"Нет у власти ни плана "А", ни плана "Б" по экономике и развитию страны. Государство просто "катится в пропасть". На местах по поводу этого свои планы. Ведь там, понимая, что центральная власть не является влиятельной, снова активно работают коррупционные схемы, которые в 2019 году уже не работали", - добавил народный депутат.