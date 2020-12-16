ВАКС смягчил меру пресечения Грымчаку по делу о вымогательстве взятки, - адвокат
16 декабря, 2020, 08:17
Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения в отношении экс-заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака
Его адвокат Дмитрий Мельник опубликовал копию постановления суда в Facebook.
"Постановлением Высшего антикоррупционного суда Грымчаку Ю.М. изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство", - отметил Мельник.
- Напомним, 14 августа 2019 был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко. Оба взяты под стражу .
- Задержанных обвиняли в требовании от предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием. ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи, а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчаку.
- Позже Грымчака выпустили из-под стражи, обязав носить электронный браслет и сдать паспорт. Впоследствии Грымчаку изменили круглосуточный домашний арест на ночной .
- 12 мая экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него, открытое по статье о служебном подлоге.
- В Высшем антикоррупционном суде при рассмотрении дела в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника" прокурор САП объявил обвинительный акт .
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