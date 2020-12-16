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Espreso.tvОбществоВАКС смягчил меру пресечения Грымчаку по делу о вымогательстве взятки, - адвокат

ВАКС смягчил меру пресечения Грымчаку по делу о вымогательстве взятки, - адвокат

Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения в отношении экс-заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака

Его адвокат Дмитрий Мельник опубликовал копию постановления суда в Facebook.

"Постановлением Высшего антикоррупционного суда Грымчаку Ю.М. изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство", - отметил Мельник.

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