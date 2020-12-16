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Espreso.tvОбществоВ Японии выпало более 1 метра снега: десятки пострадавших, отменено полсотни рейсов

В Японии выпало более 1 метра снега: десятки пострадавших, отменено полсотни рейсов


фото: nhk
Около 1,2 метра снега выпало за сутки в японских префектурах Гумма и Ниигата

Из-за непогоды пострадали 13 человек, сообщает NHK .

В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс.

Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.

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