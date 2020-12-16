В Японии выпало более 1 метра снега: десятки пострадавших, отменено полсотни рейсов
16 декабря, 2020, 14:21
Около 1,2 метра снега выпало за сутки в японских префектурах Гумма и Ниигата
Из-за непогоды пострадали 13 человек, сообщает NHK .
В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс.
Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.
Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.
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