В условиях карантина люди "подсели" на настольные игры

16 декабря, 2020, 10:01

Киевлянин Алексей Иванов не первый год увлекается настольными играми. Чуть ли не каждую неделю собираются с друзьями и вместе проводят время. Говорит, это гораздо лучше и атмосфернее, чем играть в те же игры в онлайн.

"Это одна из причин, почему я играю в настольные игры. Потому что я здесь общаюсь с живыми людьми. Это очень классный способ. Есть игры, которые подходят для больших компаний, для детей, для взрослых.", - говорит Алексей.

Основатель издательства "Kilogames" Александр Поликарпов говорит, в Украине до сих пор существует стереотип, что настольные игры - это только для детей. Основные их клиенты - это подростки и взрослая аудитория.

"У настольных игр есть большое преимущество перед другими подарками. Потому что вокруг них объединяется все семья. И это дает классный досуг. Семья может собраться и делать что-то полезное вместе. Потому игры развивают стратегическое мышление, внимание", - считает Александр.

Показывает это он на примерах игр собственного производства и на примерах всемирно известных игр, которые его издательство адаптирует для украинского рынка. Например, игра "Терраформирования Марса". В нее играет до пяти человек. Суть заключается в том, чтобы сделать Марс пригодным для жизни, повышая уровень кислорода, воды и температуры на планете.

"Мы - корпорации, которые реализуют различные проекты, которые позволяют нам высаживать леса, создавать океаны, швырять метеориты и таким образом повышаем эти показатели. Когда они достигают максимума, игра заканчивается и мы подсчитываем количество победных баллов, кто выиграл и кто проиграл."

Особенно много стали покупать настольные игры во время карантина. Александр говорит, что кроме простого развлечения, это еще и классный подарок на Новогодние и Рождественские праздники.