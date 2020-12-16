В Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев повторного инфицирования коронавирусом, - МЗ
16 декабря, 2020, 14:57
Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.
В Украине повторное инфицирование COVID-19 обнаружено у более 2 тыс. человек
Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.
"Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из них 250 человек - медицинские работники", - говорится в сообщении.
В ЦОС отметили, что повторное инфицирование составляет 0,25% от общего количества инфицированных.
Также, по сообщению, вероятно, что в группе риска повторного заражения есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.
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