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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев повторного инфицирования коронавирусом, - МЗ

В Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев повторного инфицирования коронавирусом, - МЗ


фото: reuters
В Украине повторное инфицирование COVID-19 обнаружено у более 2 тыс. человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

"Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из них 250 человек - медицинские работники", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что повторное инфицирование составляет 0,25% от общего количества инфицированных.

Также, по сообщению, вероятно, что в группе риска повторного заражения есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.

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