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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток - 10 622 новых заражения COVID-19, умерли 264 человека

В Украине в течение суток - 10 622 новых заражения COVID-19, умерли 264 человека

По состоянию на утро среды, 16 декабря, в Украине зафиксировано 919 704 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 15 744 - летальные, 535417 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 15 декабря было зафиксировано 10 622 случая коронавируса (из них дети - 501, медработники - 579), 264 пациентов умерли, 12549 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 95160 случаев;
  • Винницкая область - 20 093 случая;
  • Волынская область - 28 923 случая;
  • Днепропетровская область - 50 316 случаев;
  • Донецкая область - 30 466 случаев;
  • Житомирская область - 34 611 случаев;
  • Закарпатская область - 26 432 случая;
  • Запорожская область - 43 835 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
  • Киевская область - 50 040 случаев;
  • Кировоградская область - 7375 случаев;
  • Луганская область - 8166 случаев;
  • Львовская область - 54 833 случая;
  • Николаевская область - 24 749 случаев;
  • Одесская область - 59974 случаи;
  • Полтавская область - 30 466 случаев;
  • Ровенская область - 36 974 случая;
  • Сумская область - 36 251 случай;
  • Тернопольская область - 31 581 случай;
  • Харьковская область - 63 178 случаев;
  • Херсонская область - 14 643 случая;
  • Хмельницкая область - 35 157 случаев;
  • Черкасская область - 32 803 случая;
  • Черновицкая область - 37 266 случаев;
  • Черниговская область - 25 330 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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