В Украине в течение суток - 10 622 новых заражения COVID-19, умерли 264 человека
16 декабря, 2020, 08:31
По состоянию на утро среды, 16 декабря, в Украине зафиксировано 919 704 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 15 744 - летальные, 535417 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 15 декабря было зафиксировано 10 622 случая коронавируса (из них дети - 501, медработники - 579), 264 пациентов умерли, 12549 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 95160 случаев;
- Винницкая область - 20 093 случая;
- Волынская область - 28 923 случая;
- Днепропетровская область - 50 316 случаев;
- Донецкая область - 30 466 случаев;
- Житомирская область - 34 611 случаев;
- Закарпатская область - 26 432 случая;
- Запорожская область - 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
- Киевская область - 50 040 случаев;
- Кировоградская область - 7375 случаев;
- Луганская область - 8166 случаев;
- Львовская область - 54 833 случая;
- Николаевская область - 24 749 случаев;
- Одесская область - 59974 случаи;
- Полтавская область - 30 466 случаев;
- Ровенская область - 36 974 случая;
- Сумская область - 36 251 случай;
- Тернопольская область - 31 581 случай;
- Харьковская область - 63 178 случаев;
- Херсонская область - 14 643 случая;
- Хмельницкая область - 35 157 случаев;
- Черкасская область - 32 803 случая;
- Черновицкая область - 37 266 случаев;
- Черниговская область - 25 330 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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