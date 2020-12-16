В США разрешили продажу без рецепта тестов на COVID-19 для домашнего использования
16 декабря, 2020, 08:36
Федеральное управление США по контролю за лекарственными препаратами 15 декабря позволило продажу набора для тестирования на коронавирус в домашних условиях
Об этом сообщает Радио Свобода .
Этот набор можно будет приобрести без рецепта врача.
Согласно заявлению руководителя FDA Стивена Гана, "пациент сможет взять мазок из носовой полости, провести тестирование и получить результат всего за 20 минут".
Производитель Ellum сообщил, что в январе в планах сделать 3 млн наборов. Ориентировочная стоимость набора - 30 долларов.
Этот тест выявляет наличие белков болезни. По мнению специалистов, эта технология не гаранту точности результатов.
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