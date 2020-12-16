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Espreso.tvОбществоВ работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой

Об этом сообщает Downdetector.

16 декабря Telegram перестал работать в большинстве стран мира.

Проблемы связаны с подключением, а также с отправкой сообщений.

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