В "Шахтере" рассказали, какого следующего футболиста продадут за большие деньги

16 декабря, 2020, 12:21

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что ближе всех к переходу в топ-клуб находится бразильский защитник Додо

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Палкина, Додо будет одним из первых футболистов нынешнего состава, которого "Шахтер" продаст за большие деньги.

"У нас стратегия проста - мы берем молодых ребят и доводим их до топ-уровня. Додо мы отдали в его клуб Каштру в Португалии. Он побыл в Каштру сезон, он его знал. Он играл себе, а сегодня по нему и "Бавария" выходила, и другие клубы интересуются. Думаю, он один из первых, кто пойдет за большие деньги ", - сказал Палкин.

Он также констатировал, что в последнее время "Шахтер" совершил много удачных трансферов молодых футболистов.

"Мы угадали с Тете, Соломоном, Маркосом Антонио, Майконом, Додо. Иногда нужны определенные обстоятельства, чтобы футболист раскрылся. Их очень-очень много. Иногда изменения могут влиять на уровень футболиста в конкретно взятое время. Но если растянуть все это в процессе, я уверен, что все они достигнут результата. Время перекроет все шероховатости, которые встречаются. У нас есть огромное желание им помочь, это же наши инвестиции. Тренерский штаб делает все, чтобы это получалось", - отметил Палкин.

Напомним, 16 декабря Сергей Палкин назвал причиной провальных матчей Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" пандемию.

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