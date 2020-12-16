В начале 2021 года Кабмин планирует создать аграрное министерство, - Шмыгаль

16 декабря, 2020, 15:13

В начале следующего года в правительстве могут создать аграрное министерство

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ZN.ua.

"В начале следующего года можно ожидать, что будет создано полноценное аграрное министерство", - заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас ведутся обсуждения относительно будущего министра.

Министерство АПК хотели создать еще при назначении правительства Шмыгаля в марте.