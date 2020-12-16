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Espreso.tvОбществоВ начале 2021 года Кабмин планирует создать аграрное министерство, - Шмыгаль

В начале 2021 года Кабмин планирует создать аграрное министерство, - Шмыгаль


фото: reuters
В начале следующего года в правительстве могут создать аграрное министерство

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ZN.ua.

"В начале следующего года можно ожидать, что будет создано полноценное аграрное министерство", - заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас ведутся обсуждения относительно будущего министра.

  • Министерство АПК хотели создать еще при назначении правительства Шмыгаля в марте.

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