В МЗ назвали медицинские сервисы, которые в следующем году станут доступными онлайн

16 декабря, 2020, 10:57

Министерство здравоохранения в 2021 году планирует цифровизуваты больничные и рецепты, планы лечения, внедрить модуль чувствительных данных и электронный кабинет с интеграцией в "Дию"

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"В рамках продолжения развития электронного здравоохранения в 2021 году запланирован старт ряда сервисов и нового функционала. В частности электронного больничного, электронных рецептов, плана лечения, модуля чувствительных данных, электронно кабинета пациента с интеграцией в портал "Дия" и т.д.", - сказал Кучер.

Кроме того, по его словам, сейчас Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) работает над восемью цифровыми проэктам для противодействия коронавируса. Речь идет об инструментах по координации и госпитализации, оптимизации отчетов учреждений здравоохранения, цифровизация учета подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, совершенствование электронных направлений на ПЦР-тестирования.