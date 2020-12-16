В Минцифры рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в следующем году

16 декабря, 2020, 13:43

На цифровизацию в государственном бюджете на 2021 год заложено 1,8 млрд грн, которые предусматриваются, в частности, на дальнейший перевод в онлайн около 200 самых популярных государственных услуг

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, на цифровизацию Украины в бюджете на 2021 год выделено 1,8 млрд грн. На эти средства Минцифры в следующем году продолжит переводить государственные услуги в онлайн, налаживать работу государственных реестров, покрывать страну доступом к высокоскоростному интернету, создавать специальный правовой режим для ІТ, развивать электронные доверительные услуги и тому подобное.

Из общей суммы 340 млн грн планируется направить на развитие мобильного приложения "Дия", базовых государственных реестров, запуск специального правового режима "Дия City" в первом полугодии 2021, развитие электронных доверительных услуг, развитие платформы "Дия.Цифрова образование", развитие электронного документооборота и открытия приоритетных наборов данных.

В частности, в Минцифры планируют оцифровать 200 самых популярных государственных услуг для граждан и бизнеса. Кроме того, предусматривается создание единой регистровой платформы и запуск полноценного реестра народонаселения, модернизация и наполнение государственного реестра прав, реестра объектов недвижимости, реестр адресов. Также предусматривается введение краткосрочной квалифицированной электронной подписи Смарт Дия в мобильное приложение, что позволит сделать государственные услуги доступными со смартфонов.

Еще 500 млн грн предполагается на подключение к скоростному фиксированного интернета около 6 тыс. Социальных объектов в селах.

602 млн грн планируется использовать на Национальную программу по информатизации. В ее рамках Минцифры релизовуватиме проекты цифровой трансформации в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования, градостроительства, экологии и др.

Минцифры также продолжит развивать сферу административных услуг. На расширение сети центров предоставления административных услуг (ЦНАП) предусмотрено 231 млн гривен. Целью министерства является создание доступного ЦНАП с качественными услугами в каждой территориальной общине.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год.