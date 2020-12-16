В МИДе предлагают создать Государственное санкционное бюро
Соответствующее предложение высказал специальный представитель МИДа по вопросам санкционной политики Алексей Макеев на круглом столе "Санкционная политика Украины. Перезагрузка", передает "Укринформ".
"Я разделяю мнение, что нам нужно создавать специальный орган. И я считаю, что этот координационный орган, или Государственное санкционные бюро, должен быть постоянно действующим органом, включающим в себя экспертов, которые ежедневно ходят на работу. Потому что нужно постоянно вести аналитику, проверять тех людей, которых мы предлагаем включить в санкционный список, проверять эффективность санкций", - пояснил Макеев.
Чиновник МИДа отметил, что сейчас крайне важно кодифицировать всю санкционную политику государства и определить четкий алгоритм действий, по которому будет работать новый государственный орган. По его словам, необходимо выработать алгоритм, который сделает санкционную политику более эффективной.
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Спецпредставитель министрества отметил, что этот алгоритм должен четко определять последовательность действий органов власти для номинации, проверки, внесения в санкционные списки физических и юридических лиц, порядок обжалования решений, проведение мониторинга эффективности санкций, а также кто отслеживает соблюдение санкций и занимается сопровождением их обжалования со стороны юридических и физических лиц.
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"Эти алгоритмы должны быть очень четкими и умными, правильно определять, к кому мы применяем санкции, как мы проверяем лиц, как мы накладываем санкции и как мы их отменяем. И еще - эти алгоритмы должны быть быстрыми. Потому что не может такого быть, чтобы три месяца мы тратили на предложения одного из органов власти, ждали согласования Кабмина, передачи в СНБО, СНБО искало возможности для встречи в следующий раз, ждали подписи Президента, а потом еще решения Верховной Рады. Этот алгоритм очень затянутый. Он должен быть скоординированный. То есть каждый из органов власти, например МИД, СБУ, должны знать свое место и напрямую с этим Государственным санкционным бюро ... взаимодействовать, вносить предложения, защищать их, представлять", - добавил Алексей Макеев.
В то же время чиновник высказался за создание единой санкционной базы данных в государстве.
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