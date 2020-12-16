В Евросоюзе представили новую стратегию кибербезопасности

16 декабря, 2020, 20:41

Европейская Комиссия представила новую стратегию Евросоюза в области кибернетической безопасности и в повышении физической и цифровой устойчивости европейских организаций и граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Европейская комиссия предложила создать новую структуру Евросоюза - Объединенный киберотдел ЕС - для координации действий стран сообщества по выявлению хакерских атак и ответу на них.



"Еврокомиссия готовится к созданию путем поэтапных переговоров со странами сообщества нового Объединенного киберотдела для активизации сотрудничества между структурами государств ЕС, ответственными за обнаружение, сдерживание и действия в ответ на кибератаки", - говорится в сообщении.



Кроме того, Евросоюз будет работать с ООН и иностранными партнерами, использовать санкции для защиты прав человека и фундаментальных свобод в информационном пространстве.

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"ЕС будет продвигать международную безопасность и стабильность в киберпространстве, защищать права человека и фундаментальные свободы онлайн, развивать международные нормы и стандарты, которые должны отображать базовые ценности Евросоюза", - говорится в сообщении.

Также Стратегия предполагает практическую помощь партнерам по укреплению кибербезопасности, в частности 20 проектов в сфере борьбы с киберпреступностью на Западных Балканах, в странах Восточного партнерства и Южного соседства ЕС.

"Стратегия имеет целью усилить коллективную устойчивость Европы против кибернетических угроз и обеспечить возможность для всех граждан и представителей бизнеса в полной мере воспользоваться преимуществами надежных цифровых услуг и инструментов. Любые взаимообъединенные устройства, электрические сети или банки, самолеты, государственные органы или общественные больницы, - вообще все, что часто используют европейцы, должно быть гарантированно защищено от кибернетических угроз", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны информирует о кибератаке на государственные структуры США, которую связывают с деятельностью хакерских групп APT29 или Cozy Bear.

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